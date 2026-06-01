31日午前、秋田市雄和左手子の農道で農業用のトラクターが横転し、運転の男性が大けがをしました。秋田東警察署の調べによりますと31日午前10時20分ごろ、秋田市雄和左手子字上野の農道を走行していた農業用トラクターが、畑に横転しました。この事故で、トラクターを運転していた秋田市の79歳の男性がろっ骨などを折る大けがをしました。男性は農作業を終えて帰宅途中だったということで、警察が事故の原因を調