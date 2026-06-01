30日午前、仙北市角館町の民家敷地内でクマが目撃されいました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと30日午前10時半ごろ、仙北市角館町岩瀬下タ野の40代の女性が、自宅敷地内にクマ1頭がいるのを自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃された場所は角館町の南側にある田畑や住宅地が混在する地域です。付近には国道105号や秋田新幹線も通っていて、警察が注意を呼びかけてい