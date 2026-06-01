親の介護が必要になったとき、きょうだい間で役割分担をどうするかは大きな問題になります。介護は、性別や出生順だけで担えるものではありません。仕事、家族、住まい、費用負担などを含めて、現実的に考える必要があります。「長男でしょ？」母の介護をめぐって始まった姉弟のすれ違い会社員として働く浩介さん（仮名・52歳）は、母・節子さん（仮名・82歳）の介護をめぐり、姉の美和さん（仮名・56歳）と話し合うことになりまし