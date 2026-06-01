＜〜全英への道〜ミズノオープン 最終日◇31日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞圧巻のゴルフだった。44歳のベテラン、ショーン・ノリス（南アフリカ）は後続の追随を許すことなく、快調にスコアを伸ばし続けた。終わってみれば大会記録を更新するトータル24アンダーで、通算9勝目を挙げた。【写真】全英切符を獲得して誇らしげな3人2番で幸先よくバーディ。6番パー5ではティショットを左に曲げ、ロブで