＜ショップライトLPGA最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞4打差逆転を目指し最終日をスタートした岩井千怜は、最後まで波に乗り切ることができなかった。「チャンスをつかむのは難しい。最近のプレーを考えると、ゴルフって何があるか分からない。それを面白いと思う自分もいたし。人生にとっても今週は大きな意味のある試合だったと思います」とまで話す3日間が終わった。【連続写真