相場の内部では変化の兆し 今週の日本株相場は、引き続き強含みの展開が予想される。ただし、ここまで相場を牽引してきたAI・半導体関連株の過熱感が一段と意識される局面に入りつつあり、物色の広がりが進むかどうかが焦点となろう。 前週の日経平均株価は約3,000円上昇し、史上最高値圏まで上値を伸ばした。相場を支えた最大の要因は、中東情勢の緩和期待である。米国とイランの停戦協議進展への期待がリスクプレミアムを低下