5月のパフォーマンス 5月の戦略ポートフォリオのパフォーマンスはベンチマークに劣後した。それでもコア30銘柄はTOPIXを上回った。ソフトバンクグループ（9984）とキオクシアホールディングス（285A）が入っていなくてTOPIX並みというのは健闘したほうだろう。表1.5月のパフォーマンス 出所：QUICKデータより筆者作成 いまのAI半導体株・一極集中相場では分散された戦略でベン