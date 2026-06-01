人気コスプレイヤーえなこが1日までに自身のインスタグラムを更新。イタリア・フィレンツェでのショッピング姿を公開した。イタリア・ベネチアからフィレンツェに移動し「プラダ好きだからSPACEとTheMallでお買い物」と、アウトレットを巡ってショッピングしたことを報告。プラダのアウトレットでの写真などをアップし「SPACEはプラダの工場直営のアウトレットなので絶対行きたかった場所でした…私が履いてたサンダル、1/