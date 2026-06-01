CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が1日までに自身のインスタグラムを更新。大阪での焼肉ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「サンデードラゴンズは、京セラドームから生中継でした！」と報告。「大阪で美味しい焼肉を食べました」と焼肉ショットを投稿した。ネットでは「キレイ！」「かわいい」「笑顔見て癒される」「お仕事のご褒美は大切」などの声があがった中村アナの母親は、女優の斉藤慶子。現在はCBCの