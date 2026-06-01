アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランのアラグチ外相は先月31日、アメリカとのやり取りは継続中だと述べました。イランのアラグチ外相は先月31日、国営メディアのインタビューに答え、アメリカとの協議について、「協議とメッセージのやり取りは現在も続いており、明確な結論が出るまでは判断を下すことはできない」と述べました。その上で、「今、流布している臆測や推測は、事態が確定するまでは無視すべき