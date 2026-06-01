女優筧美和子（32）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児が生まれたことを報告した。赤ちゃんの小さな手や足が移りこんだ写真をアップ。「先日、男の子が産まれました」などと記した。昨年3月に一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を公表していた。▽全文先日、男の子が産まれました無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています。この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃ