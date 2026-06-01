日本人の約4割はお酒に弱い！お酒に強い人と弱い人の違いとは 日本人の約４割はお酒に弱いという事実 お酒に強い人と弱い人がいますが、これはなぜなのでしょうか？実はこれを決めるのは遺伝子であることがわかってきました。 体内に入ったアルコール（エタノール）は肝臓に運ばれ、２段階の分解を経て無毒化されます。第１段階では、アルコール脱水素酵素（ＡＤＨ）によってアセトアルデヒドに分解され