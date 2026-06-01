《困った時のメニュー選び》糖質制限中に食べていい意外な惣菜とは 困った時のメニュー選び～スーパー編～ なるべく味付けがシンプルな惣菜を選ぼう スーパーマーケットは、食材の宝庫。肉、魚、野菜はもちろんですが、ドリンク類や糖質の高い米やパン類も売っています。ここでは、すでに調理されているス&