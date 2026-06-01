イラン・インターナショナルの報道によると、イランのペゼシュキアン大統領は自身とイラン政府が主要な意思決定から排除されており、責任を果たすことができないため、最高指導部に対して辞任を申し出た。イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）の存在感が大きく、米国との交渉でイラン政府があまり関与できていない可能性がある。ただ、辞任を否定する報道もある。 MINKABU PRESS