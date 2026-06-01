◆米大リーグアスレチックス８―１３ヤンキース（３１日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ヤンキースが敵地でアスレチックスと対戦し、３回に１３得点を挙げて快勝した。０―３で迎えた３回の攻撃は以下の通り。ボルピ安打、シューマン四球、ウェルズ四球、ゴールドシュミット適時内野安打（１点目）、ライス２点適時二塁打（３点目）、ジャッジ中前適時打（４点目）、ベリンジャー右前打、カバジェ