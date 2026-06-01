◆米大リーグドジャース９―１フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、６回途中で１０４球を投げ、メジャー自己最多タイの１０三振を奪うなど、４安打無失点の好投を見せて、５勝目（４敗）を挙げた。今季最速の９８・２マイル（約１５８・０キロ）をマークし、防御率は２・８６となった。