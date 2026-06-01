1日朝の東京株式市場で日経平均株価は上昇し、先月29日の取引時間中につけていた6万6505円を上回りました。2営業日連続で取引時間中の最高値を更新しました。これは、先週末のニューヨーク株式市場で株価が上昇した流れを受けたものです。ニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展しているとの期待が高まり、株価主要3指数が揃って最高値を更新していました。ダウ平均株価では初めて終値で5万1000