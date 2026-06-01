歌手の工藤静香（56）が1日、自身のインスタグラムを更新。ツアー千秋楽の“キラキラ”ピンクドレス姿を披露した。「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサートツアーが無事に千秋楽を迎えることができました」と報告。白のドレス姿などの写真をアップし「各地の会場へ足を運んでくださった皆さま、温かい拍手とご声援を本当にありがとうございました」などと感謝。