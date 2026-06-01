北方領土・歯舞群島の貝殻島付近の漁場でコンブ漁をする漁船＝1日午前7時35分北方領土・歯舞群島の貝殻島周辺で1日、ロシア側に入漁料を払って実施するコンブ漁が解禁され、北海道根室市の漁協に所属する181隻の船団が出漁した。漁期は9月末までで、コンブなど計3024トンを採取する。この時期に採れるコンブは「棹前昆布」と呼ばれる。成熟前のため身が薄くて柔らかく、おでんや煮物に適している。貝殻島周辺はコンブの好漁