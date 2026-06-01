【ワシントン共同】ロイター通信は5月31日、米商務省が米エヌビディアや米アドバンスト・マイクロ・デバイシズ（AMD）などの先端半導体の輸出規制を強化したと報じた。中国に本社を構える企業に対しては、中国国外の拠点に米国から輸出する場合でも、許可の取得を義務付ける規則を厳格に適用する。ロイターによると、トランプ政権が昨年5月、バイデン前政権時に導入した規則の執行を止めたことで、抜け穴が生じていた。約1年間