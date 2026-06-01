「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースは投打がかみ合って快勝。先発・山本由伸は５回１／３を４安打無失点。メジャー自己最多タイの１０三振を奪って５勝目を挙げた。自身２連勝は今季初となった。試合後は「強いボールを投げられていたので。細かいコントロールはあまりうまくできていなかと思いましたけど、しっかり思い切って投げ込んで」と振り返った。初回から２つの見逃し三振を奪取。