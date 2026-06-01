「機動戦士ガンダム」のガルマ・ザビ役などで知られるレジェンド声優・森功至（80）が1日、公式SNSを通じ、脊椎管狭窄症の悪化のため公演へは出席せず演出に専念すると発表した。「ガンダム」などの人気作に数多く出演し、フジ「めざましテレビ」や「マジカル頭脳パワー!!」などのナレーションでお馴染みの森。この日、「お詫びとお知らせ」を発表し「先日から6月のことばのもり公演についてお知らせしておりますが、今回の公