女優の筧美和子（32）が1日、自身のインスタグラムで第1子となる男児を出産したと報告した。筧は今年4月1日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）の出演をもって産休入りしていた。筧は「先日、男の子が産まれました」とかわいらしい男児の姿を添えて報告。「無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています。この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあち