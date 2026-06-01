元テレビ朝日社員の玉川徹氏は1日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、1週間の休み明けで生出演した。その際、「とか言いつつ、もう1回（1週間）休むんですけどね」と、再びの「番組休演」を予告する珍しい?ひと幕があった。番組のオープニングで、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「玉川さん、1週間お休みでしたが今日から復帰です。よろしくお願いします」と報