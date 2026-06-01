1日8時50分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比285ポイント安の3万5790ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万6007.99ポイントに対しては217.99ポイント安。 株探ニュース