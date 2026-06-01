財務省が１日発表した２０２６年１〜３月期の法人企業統計によると、金融業・保険業を除く全産業の経常利益は前年同期比１４・６％増の３２兆６２７１億円で、６四半期連続で増加した。設備投資は前年同期比０・０％増の１８兆８０６４億円で、５四半期連続で増加した。売上高は１・１％増の４０８兆６６１４億円だった。