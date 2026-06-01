北海道大の札幌キャンパス内に開設される図書館「こども本の森札幌・北大」のイメージ（安藤忠雄建築研究所提供）北海道大は今夏、札幌キャンパス内に図書館「こども本の森札幌・北大」を開設する。前身の札幌農学校開校から今年で150周年を迎える記念事業の一環で、設計した世界的な建築家安藤忠雄さんが費用を負担し寄贈。蔵書は約1万5千冊を予定しており、北大と札幌市が共同運営する。図書館は床面積約350平方メートル
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