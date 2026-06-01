マツコ・デラックスが5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。声優花澤香菜（37）を絶賛する一幕があった。先週に続き今放送は声優ゲスト回。花澤は現在の悩みについて「声優のお仕事してたら別に知らせることものでもなかったと思うんですけど、週刊誌に撮られたりするので。隠してたみたいになっちゃうから。やっぱり言った方がいいかな」と明かした。マツコはその花澤に対し「（フジテレビ系）『ぽか