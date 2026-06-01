「全然体は大丈夫です。そういうのもあると思って今年は入っているので、特に問題なく投げられていると思います」ロッテの横山陸人は5月2度の3連投があるなど、12試合に登板し、0勝1敗、防御率3.09、球団新記録となる月間11セーブを記録した。2度の3連投も確かに凄いが、それ以上に素晴らしかったのは、相手に流れが傾きそうなところをしっかりと締めたところ。5月22日の楽天戦、2−1の9回に二死満塁のチャンスで無得点に終