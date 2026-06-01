米男子ゴルフツアーの「チャールズシュワブ・チャレンジ」最終日（３１日＝日本時間１日、テキサス州フォートワースのコロニアルＣＣ＝パー７０）、首位と３打差の５位から出た松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、３ボギーの７１で回り、通算８アンダーの１３位だった。通算１２アンダーで並んだエリック・コール（米国）とのプレーオフを制したラッセル・ヘンリー（米国）が優勝した。逆転優勝を狙った松山は、３番