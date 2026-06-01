夏は店頭に明るいカラーのアイテムが増える季節。そんななかでもあえてモノトーンを選んで、ぐっと大人っぽく洗練された印象に仕上げるのもいいかも。そこで今回は、初夏にぴったりなワンピース & サロペットを【LEPSIM（レプシィム）】からご紹介します。シンプルながら、素材感やシルエットでおしゃれ見えを狙えるアイテムに注目です。 スクエアネックで上品見えするワンピ 【LEPSIM】「アソ&#