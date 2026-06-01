今回紹介するのは、Instagramに投稿された、猫ちゃんのなんとも可愛らしいひとコマ。お顔が痒かったのか、猫ちゃんが向かった先にあったのは、投稿主さんのパソコン。そっと顔を近づけたかと思うと、そこには猫らしさ全開の行動が待っていたようです。 投稿はInstagramにて、6.4万回以上再生。視聴者からは、たくさんのコメントといいねが寄せられていました。 【動画：ノートパソコンの角に『顔を近づけた猫』→痒か