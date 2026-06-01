外出先で赤ちゃんのミルクを作る場合は、お湯や温度調整用の水など沢山の持ち物と場所が必要。そんな時にお湯や場所を快く貸してくれる人がいたらありがたいですよね。今回はそんな赤ちゃんのミルク等でママ友の行動にドン引きした経験のある筆者の知人、Tさんのお話です。 生後5か月の赤ちゃんママ友のドン引きした行動とは……