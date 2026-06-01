甘えたかった猫さんは飼い主さんの足にしがみついたのですが…。その後のまさかすぎる姿が可愛すぎると、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で22万再生を突破し、「可愛すぎるー！これは、反則」「可愛くて何度も見ちゃいました」といったコメントが寄せられました。 【動画：『子猫がしがみついてきた』と思ったら…とんでもなく尊い『まさかの展開』】 甘えん坊なミラくん Inst