モデルで女優のカーラ・デルヴィーニュが、2枚のシングルで歌手デビューを果たした。モデルとしてキャリアをスタートした後、女優としても活躍してきたカーラが、「I Forgot」と「Out of My Head」の2曲で、ミュージシャンとしてのデビューを果たした。このデビューに際して、エミー賞も受賞している撮影監督のジェシカ・リー・ガニエ氏による約7分間の短編映画も