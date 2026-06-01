2026年6月の星空・天文情報です。18日に月と水星、木星、金星が並び、西の空が賑やかになります。また、30日は満月で、6月は「ストロベリームーン」と呼ばれます。梅雨の晴れ間に見える星は?6月の夜空は、春と夏の星座が共に輝く6月21日は、1年で最も夜が短い夏至の日です。6月の終わり頃は、日が暮れるのが最も遅い季節でもあります。空を見渡すと春の星座が西に傾き、東からは夏の星座が顔をのぞかせます。オレンジ色の「うし