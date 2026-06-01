Lenzはさまざまな主張について入力すると、複数のAIモデルによってその内容がファクトチェックされるというサービスです。そんなLenzが、実際にユーザーから寄せられた1000件の主張について調べたところ、なんと67％の割合で5つの最先端AIの意見が食い違ったと報告しました。Beyond Benchmarks: Frontier LLM Disagreement on Fact-Checkshttps://lenz.io/research/llm-disagreementLenzはユーザーから最近寄せられた1000件の主張