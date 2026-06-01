セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクターひょこぴょこマスコットVol.2」を紹介します☆ セガプライズ「ディズニーキャラクターひょこぴょこマスコットVol.2」 登場時期：2026年5月28日より順次サイズ：全長約7×4×10cm種類：全3種（ディズニー スティッチ、ディズニー マリー、ダンボ）投