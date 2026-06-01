消費者白書によると、2024年の多重債務に関する相談件数は、財務局等で6552件、消費生活センター等で2万4213件にのぼった。安定した職業や収入がある人でも、その信用力ゆえに借入のハードルが下がり、多重債務へ転落するケースはある。見えにくい借金が膨らむ背景について、財務コンサルタントの見解もあわせて見ていきたい。◆安定職が招いた小さな油断「公務員だから、自分だけは大丈夫だと思っていました」自己破産を経験した