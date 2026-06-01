実在した「総力戦研究所」を題材にした映画『開戦前夜』が、7月31日に公開されることが決定した。公開発表にあわせて製作委員会は、「本作で描きたかったのは当時の社会の“空気”であり、それは現代にも通じるものではないか」とコメント。日米開戦前夜、日本の敗戦を予測しながらも止められなかった人々の姿を通じて、現代社会にも通じる問題を問いかける作品であることを強調した。【動画】映画『開戦前夜』予告編原案は、