朝の通勤時間帯の駅。ホームやコンビニの前で、スーツ姿の会社員らしき人が缶チューハイやビールを手にしている光景を目にしたことがあるだろう。「朝からなぜ？」と疑問に思いながらも、大半の人はそのまま通り過ぎていく。しかし、彼らは一体、何者なのだろうか……？今回は、出勤前にアルコールに頼らざるを得なかった3人の証言をもとに、その実態に迫る。◆仕事のスイッチを入れるための儀式法人向けの営業職として数字に追わ