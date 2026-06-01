◇ア・リーグブルージェイズ5−9オリオールズ（2026年5月31日ボルチモア）ブルージェイズのへスス・サンチェス外野手（28）が、前代未聞の「キャッチボール」トラブル、負傷交代について試合後に真相を激白した。敵地オリオールズ戦の6回の守備中。サンチェスがプレーの合間に、右翼席の少年からボールを投げ込まれ右手首に直撃。その場で負傷交代した。サンチェスはプレーの合間のブレイクのときにちょっとしたコミュ