北朝鮮・新義州で開花したばかりの菜の花畑を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（手前左）と娘（同右）＝5月31日（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは1日、金正恩朝鮮労働党総書記が5月31日に北西部・新義州を訪れ、開花したばかりの広大な菜の花畑を視察したと報じた。菜の花畑の造成は金氏の発案で、2月中旬から数万人が作業に動員されていた。金氏は「壮観で絵のようだ」と述べた。娘も同行した。菜の花畑は菜種油