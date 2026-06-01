サントリービバレッジ＆フードは、平成元年（1989年）に発売され大きな話題となった「鉄骨飲料」を、当時のデザインや味わいをベースに令和版に進化させて発売する。当時 “そ〜れそ〜れ鉄骨飲料♪”というフレーズで大きな話題となった「鉄骨飲料」CM内の「鉄骨ダンス」を、サントリー公式キャラクターの燦鳥ノムが“新・鉄骨娘”としてオマージュする。【動画】「鉄骨飲料」が令和版でカムバック！名物CMもオマージュ当時のC