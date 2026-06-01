◆ロサンゼルス・ドジャース9ー1フィラデルフィア・フィリーズ5月31日（日本時間6月1日午前5時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは31日（日本時間1日）、ホームでフィリーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場。大谷は2安打をマーク、山本は6回途中10奪三振の力投で今季5勝目を挙げた。大谷は第1打席でライトへ