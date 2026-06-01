声優花澤香菜（37）が5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。プライベートの悩みを明かした。花澤は昨年9月に声優小野賢章（36）との離婚を発表。「さんまさんに離婚の面白い返し方を教えてほしい。いつもただキレることしかできなくて」と相談。それを聞いたマツコ・デラックスは笑いながら「それで十分だと思いますよ」とツッコミを入れた。明石家さんまは「奥さんがキレるのは面白いからな」と