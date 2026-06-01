パパさんに叱られてしょんぼりしていたワンコですが、しばらくするとそばに寄ってきて…？あまりにも可愛い行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で33万9000回再生を突破。「愛おしい」「癒されました」「すぐ許せちゃいますね」といった声が寄せられています。 【動画：畑のトマトを食べようとして、叱られた犬→しょんぼり顔をしていて…絶対に許してしまう『まさかの表情』】 パパに叱られて落ち込むワンコ YouTubeチャ