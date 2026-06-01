「仲良くできるのかな…」2頭目の犬を迎えるときに多い不安 2頭目の犬を迎える際、多くの飼い主さんが心配されるのが、「本当に仲良く暮らせるのか？」という点です。 特に、外で他の犬が苦手な子の場合は、不安が大きくなりやすいでしょう。ただ実際には、“外で出会う犬”と“家族として一緒に暮らす犬”は、犬にとって少し違う存在であることも多いように感じます。 散歩中には他の犬へ吠えてしまう子でも、一緒