同じ大きさだった小さな女の子とわんこ。一緒に成長した5年後のふたりの姿とは…？微笑ましい光景には「一緒に成長してる感が愛おしい」「ほっこりします」といったコメントが寄せられ、投稿は6万回再生を突破しています。 【動画：同じ大きさだった『小さな女の子と犬』が一緒に育った結果…5年後→微笑ましすぎる『成長の記録』】 同じ大きさのわんこと女の子 TikTokアカウント「iam_french_hana」に投稿されたのは、飼