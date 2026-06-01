◆欧州男子ゴルフツアーオーストリア・アルペン・オープン最終日（３１日、オーストリア・シュワルツゼーライトＧＣ＝６８２２ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、単独首位で出た昨季日本ツアー賞金王の金子駆大（ＮＴＰホールディングス）が５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算１８アンダーで初優勝を果たした。優勝インタビューで「もう本当に信じられない気持ち。まさか自分が優勝できるとは思っていなかっ